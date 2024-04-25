Бойцам ВС РФ удалось нанести крупное поражение своему противнику, значительно продвинувшись в выполнении своих задач в зоне СВО за последние несколько недель, отметил аналитик Александр Меркурис в своем видеоматериале, опубликованном на видеохостинге YouTube .

По словам эксперта, украинская сторона уже утратила свой контроль над значительным количеством поселений на территории Донбасса – и все это за период нескольких недель.

Меркурис заявил, что данный временной промежуток ознаменовался полным разгромом и поражением для украинских ВС. В результате подобных событий на линии фронта, можно понять, почему у украинских солдат возникают беспокойство, недовольство и гнев, указал аналитик.

Ранее бывший генерал НАТО Марко Бертолини выразил сомнения в эффективности западной военной поддержки для Украины.