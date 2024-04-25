Бывший генерал НАТО усомнился в эффективности военной помощи Украине

Новые поставки оружия на Украину не способны кардинально изменить ситуацию на поле боя, заявил отставной генерал НАТО Марко Бертолини изданию IL Fatto Quotidiano.

Он призвал быть осторожным в оценке эффективности этих поставок, напомнив о завышенных ожиданиях успеха в летнем украинском контрнаступлении.

Генерал отметил, что поставки будут значительными, но они происходят, когда по всей линии фронта идет наступление российских войск.

Бертолини подчеркнул, что не существует оружия, способного обеспечить ВСУ преимущество. Ранее возлагались огромные надежды на западные танки, но все эти «Леопарды» и «Абрамсы» не помогли Украине и успешно уничтожаются российскими военными.

По словам генерала, главным ресурсом все равно остаются люди, а на Украине становится все меньше желающих воевать.

Ранее в СК России сообщили, что в составе ВСУ воюют более 3,1 тысячи иностранных наемников.