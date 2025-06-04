Мерц не станет повторять ошибки Зеленского на предстоящей встрече с Трампом

Агентство Bloomberg, ссылаясь на источник в правительстве Германии, сообщило , что канцлер Фридрих Мерц заявил о своем намерении избежать конфронтации с президентом США Дональдом Трампом во время их личной встречи, в отличие от Владимира Зеленского, который обменялся резкими замечаниями с американским лидером в феврале.

Предполагается, что Мерц встретится с Трампом в Вашингтоне 5 июня для обсуждения украинского кризиса, ситуации на Ближнем Востоке и вопросов торговли между странами.

Канцлер, известный своим острым языком и иногда воинственным настроем, в частных беседах подчеркнул, что не намерен вступать в спор с президентом США, как это сделал Зеленский.

Согласно информации Bloomberg, Мерцу было рекомендовано дать Трампу возможность доминировать в разговоре, минимизировать перебивания и, в случае необходимости, смягчать ситуацию комплиментами.

Ранее сообщалось, что Мерца уличили в одержимости победить Россию.