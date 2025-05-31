Мерца уличили в одержимости победить Россию
Канцлера Германии обвинили в русофобии
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Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможной отправке дальнобойных ракет Taurus Киеву наглядно демонстрирует, что европейские лидеры — президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Кир Стармер — всеми доступными способами доказать друг другу, кто в большей степени антироссийски настроен, сообщает портал Strategic Culture.
При этом именно европейцы делают все возможное, чтобы не допустить заключение мирного соглашения между Москвой и Киевом.
Главная проблема в том, что европейские политики из-за своих жалких игр могут развязать мировую ядерную войну, говорится в материале.
Несмотря на колоссальные риски и фарс, который разыгрывают европейские лидеры, именно Мерц готов препятствовать продолжению переговоров посредством различных провокаций.
Авторы издания считают, что Мерц унаследовал одержимость победить Россию от своего деда, известного переименованием улиц в честь Гитлера и Геринга.
Ранее в Госдуме прокомментировали слова Мерца о дальнобойном оружии для Киева.