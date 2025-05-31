Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможной отправке дальнобойных ракет Taurus Киеву наглядно демонстрирует, что европейские лидеры — президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Кир Стармер — всеми доступными способами доказать друг другу, кто в большей степени антироссийски настроен, сообщает портал Strategic Culture.

При этом именно европейцы делают все возможное, чтобы не допустить заключение мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Главная проблема в том, что европейские политики из-за своих жалких игр могут развязать мировую ядерную войну, говорится в материале.

Несмотря на колоссальные риски и фарс, который разыгрывают европейские лидеры, именно Мерц готов препятствовать продолжению переговоров посредством различных провокаций.

Авторы издания считают, что Мерц унаследовал одержимость победить Россию от своего деда, известного переименованием улиц в честь Гитлера и Геринга.

Ранее в Госдуме прокомментировали слова Мерца о дальнобойном оружии для Киева.