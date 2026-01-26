В Европе пока что не готовы к смещению Владимира Зеленского с поста президента Украины. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что Зеленский проигрывает в конфликте, и призвал его срочно подписать мирный договор. Политолог Мезюхо подчеркнул, что подобная риторика пока не может говорить о смене политического лидера на Украине.

«В первую очередь связано это не столько с поддержкой Зеленского, сколько с противостоянием ведущих европейских столиц с Вашингтоном, так как президент США Дональд Трамп негативно относится к главарю киевского режима. Европа, напротив, будет поддерживать лидера этой террористической группировки и оказывать ему всю необходимую помощь для продолжения боевых действий, реализации курса милитаризации и эскалации конфликта», — пояснил эксперт.

Ярким примером этой политики является то, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен фактически никак не отреагировала на коррупционные скандалы на Украине. Однако такая тенденция может измениться в обозримом будущем, считает специалист.

«Уже наблюдается тенденция по изменению отношения к Зеленскому в европейском информационном пространстве. Появляются политики, которые открыто начинают высказываться критически в отношении лидера киевской группировки, но пока они не в большинстве. Я думаю, многое будет зависеть от того, как будет развиваться внутриполитическая ситуация внутри стран ЕС», — выразил мнение он.

К примеру, сейчас Венгрия будет переживать очередной электоральный кризис, прогнозирует эксперт. 12 апреля в стране пройдут парламентские выборы.

«Элиты, которые сегодня управляют Европейской комиссией, хотели бы организовать цветную революцию внутри Венгрии для того, чтобы сместить Виктора Орбана с поста премьер-министра и поставить более подручного главу исполнительной власти в этой стране. Однако ситуация может разворачиваться и по другому сценарию: например, таких как Виктор Орбан в обозримой перспективе может стать больше. Правые силы набирают популярность. Я думаю, что и канцлер Германии — Фридрих Мерц — ненадолго на своем месте. ФРГ ждут изменения внутри их парламентской системы, которые приведут к пересмотру или корректировке курса по Украине», — заключил Мезюхо.

Ранее стало известно, кто станет президентом США в случае импичмента Трампа.