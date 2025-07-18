Мерц задался вопросом, как США возместят переданное Киеву оружие

Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от администрации президента США Дональда Трампа четких объяснений о том, как Белый дом планирует компенсировать европейским странам военную технику, переданную Украине.

Соответствующее требование Мерц выразил на совместном брифинге с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Трансляцию проводил телеканал Sky News на YouTube-канале.

Напомним, напряженность возникла после заявления Трампа о том, что Вашингтон готов поставлять оружие Киеву, но оплачивать эти поставки должны европейские союзники.

«Разумеется, нам необходимо <…> получить ясность относительно того, как Соединенные Штаты восполнят системы вооружений, которые европейцы передадут Украине», — сказал Мерц.

Особые вопросы у Берлина вызвали договоренности о передаче Украине зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Хотя Германия согласилась участвовать в этой схеме, Мерц настаивает на прозрачности механизмов возмещения.

14 июля Трамп анонсировал масштабные поставки американского вооружения Киеву, уточнив, что финансовую нагрузку понесут европейцы. Два дня спустя он подтвердил отправку ракет для систем Patriot, отметив, что Германия временно предоставит свои запасы, но США гарантируют «полное возмещение».

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что президент США Дональд Трамп предложил канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу выкупить у США пять систем Patriot для Украины.