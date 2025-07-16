Трамп предложил Германии купить Patriot для Украины

Президент США Дональд Трамп предложил канцлеру Германии Фридриху Мерцу приобрести у США пять зенитных ракетных систем (ЗРК) Patriot для Украины вместо двух. По данным The Wall Street Journal (WSJ), Мерц согласился на предложение американского лидера, однако вопрос финансирования этих покупок все еще остается открытым для других европейских стран.

По информации источника, сумма потенциальной сделки с США оценивается в $2 млрд. Согласно предложению, Берлин может передать Киеву две свои системы Patriot, а остальные три — купить у США.

Известно, что готовность приобрести один такой комплекс выразила Норвегия. Как заявлял генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, возможность купить для Киева ЗРК также рассматривают Дания, Канада и Финляндия.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее заявил, что Германия не может предоставить Украине дополнительные Patriot и ракеты Taurus, так как из 12 имеющихся комплексов три — уже находятся в Киеве, два — в Польше, а один проходит техобслуживание.

Ранее о том, что ракеты для Patriot будут отправлены из Германии на Украину, президент США Дональд Трамп заявил в своей речи на одной из военных баз страны.