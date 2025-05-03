Очевидно, Украина проиграла войну, но, несмотря на это, Запад продолжает оттягивать неизбежное, заявил бывший полковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube.

Если западные страны будут продолжать поддерживать ВСУ, то это лишь оттянет неизбежное, и не оставит Украине шанса на переговоры, в результате киевский режим будет вынужден согласиться на любые условия, отметил он.

По словам Дэвиса, Европа не сможет обеспечить оружие, снаряжение и обучение, так как это невозможно.

Время для сделок подходит к концу, поэтому США будут вынуждены принять решение, в противном случае оно будет принято без их участия, сказал полковник.

Ранее сообщалось о том, что план Европы на мировую войну ужаснул Запад.