«Мерзость перед господом»: ответит ли Россия на запрет Германии отправлять рождественские подарки

Таможня ФРГ предупредила, что может конфисковать рождественские подарки, которые поступают в страну из России, сообщает ТАСС . Под санкции могут попасть даже книги и игрушки.

Вадим Сипров, политолог и гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента», прокомментировал выходку немецкого правительства, а также рассказал, будет ли Москва как-то отвечать Берлину на откровенную глупость.

«Никаких ответных действий на решение властей ФРГ предприниматься не будет. Вполне возможно, что Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ изобретет какую-нибудь изящную и корректную словесную конструкцию для того, чтобы дать оценку этим действиям но, в обычном русском языке самое приличное название этому — жлобство», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

У России и Германии, считает эксперт, разные цивилизационные коды, и первая никогда не станет реагировать на подобные вещи и уподобляться второй. В РФ не принято так делать, но, конечно, стоит лишний раз поставить галочку и сделать выводы о том, с кем Москве приходится иметь дело.

«Ни царская, ни советская, ни современная Россия никогда не падала так низко и никогда не отвечала симметрично на подобного рода запреты. У нас в стране достаточно много христиан лютеранского толка, много немцев, и вот эта попытка испортить главный для них христианский праздник — это просто мерзость перед господом, вот и все», — заключил Сипров.

Ранее стало известно, чем мигранты из Киргизии поплатятся за поддержку санкций против России.