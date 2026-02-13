«Место за столом». Макрон пригрозил срывом сделки по Украине без участия Европы
Макрон назвал главное условие устойчивого мира на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением, в котором подчеркнул невозможность достижения прочного мира на украинской территории без непосредственного участия представителей Европы в диалоге. Об этом сообщает РИА Новости.
«Европейцам придется согласиться на любую возможную сделку, потому что они будут неотъемлемой частью любых гарантий безопасности, любого пакета мер по обеспечению экономического благополучия, любого смягчения санкций, любых решений о европейском будущем Украины, без европейцев мира не будет», — подчеркнул он.
Он также акцентировал внимание на том, что попытки вести переговоры в обход европейских столиц обречены на провал. По мнению Макрона, Европейский союз должен стать полноправным участником всех будущих каналов коммуникации, которые будут установлены между Москвой, Киевом и Вашингтоном.
Ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп наказал Эммануэля Макрона, опубликовав личную переписку.