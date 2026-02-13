«Место за столом». Макрон пригрозил срывом сделки по Украине без участия Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением, в котором подчеркнул невозможность достижения прочного мира на украинской территории без непосредственного участия представителей Европы в диалоге. Об этом сообщает РИА Новости .

«Европейцам придется согласиться на любую возможную сделку, потому что они будут неотъемлемой частью любых гарантий безопасности, любого пакета мер по обеспечению экономического благополучия, любого смягчения санкций, любых решений о европейском будущем Украины, без европейцев мира не будет», — подчеркнул он.

Он также акцентировал внимание на том, что попытки вести переговоры в обход европейских столиц обречены на провал. По мнению Макрона, Европейский союз должен стать полноправным участником всех будущих каналов коммуникации, которые будут установлены между Москвой, Киевом и Вашингтоном.

