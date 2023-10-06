Между главой Евросовета и фон дер Ляйен произошла ссора из-за приема Украины в объединение

Он указал, что Украина вполне в состоянии вступить в Евросоюз уже в 2030 году. По его мнению, Урсула фон дер Ляйен явно превышает свои полномочия, когда говорит, что этого не случится. При этом он сам сообщил о том, чего не может решить в одиночку по своей должности. То есть Мишель обвиняет в превышении полномочий других, но делает то же самое.

В ответ пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста опровергла все выдвинутые Мишелем обвинения. Об этом рассказали журналисты в издании Spiegel. Они считают, что это очередной виток борьбы за власть в руководстве ЕС. Ранее это уже случалось, причем война велась именно между Мишелем и фон дер Ляйен.