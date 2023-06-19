Между КНР и Южной Кореей разгорелся дипломатический скандал

8 июня между Китаем и Южной Кореей разгорелся дипломатический скандал внушительных масштабов. Посол Китая Син Хаймин встретился с лидером оппозиционной партии «Тобуро» и в ходе своей речи сказал фразу, зацепившую корейское правительство.

В своем заявлении китайский посол отметил давление Штатов на Китай и надежду некоторых людей на то, что КНР потерпит поражение в этом противостоянии. Син Хаймин заявил, что эти люди пожалеют об этом.

Сеул воспринял это заявление на свой счет, так как Южная Корея сотрудничает с Вашингтоном, поэтому китайский дипломат был вызван в корейский МИД. Местный замминистра заявил о недопустимости подобных действий и критики. Его поддержали и остальные представители корейской власти. Не исключается, что Хаймин станет персоной нон грата в Южной Корее.

В ответ на это, Китай вызвал корейского посла в МИД. Ему был выражен протест.

Глава Южной Кореи охарактеризовал слова Сина как «неуместные» и поставил под сомнение наличие у китайского дипломата уважения к принимающей стороне. Опозиционная партия Кореи раскритиковало правительство Китая и обвинило его в допущении ухудшения отношений с Россией.

Политологи сходятся во мнении, что эта перепалка зашла слишком далеко. По их словам, страны не смогут никуда деться друг от друга и «обречены» соседствовать, что значит, что накалять страсти не стоит.