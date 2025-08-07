«Между Москвой и Вашингтоном установлен канал связи»: экс-советник Кучмы о переговорах Путина и Уиткоффа

Переговоры президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа прошли успешно и результативно для Москвы.Такое мнение на YouTube высказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он отметил, что встреча прошла в позитивной обстановке и что российский лидер, судя по всему, остался доволен.

По мнению эксперта, между Москвой и Вашингтоном установился прочный канал связи, а спецпосланник Стивен Уитокофф смог наладить коммуникацию между лидерами государств практически без посредников.

Переговоры длились три часа.

"Это можно уже обсудить, как они вместе полетят на Луну, атомную станцию там делать <…>", — говорит Соскин.

Продолжительные переговоры означают, что Путин и Уиткофф наладили контакт, заключил эксперт.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский провел переговоры с Трампом после визита Уиткоффа в Москву.