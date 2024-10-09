Между Северной и Южной Кореей анонсирована полная блокировка дорог

Генеральный штаб Корейской Народной Армии заявил, что Северная Корея с сегодняшнего дня начнет блокировать и обрывать все соединяющие ее с Южной Кореей пути. В том числе железнодорожные и автомобильные дороги. Кроме того, КНДР начнет создавать и укреплять оборонительные сооружения. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство.

В материале отмечается, что ситуация на Корейском полуострове ухудшается. Америка часто перебрасывает туда стратегические ядерные силы. А в Южной Корее периодически угрожают КНДР так называемым «концом режима».

Обострение военной ситуации на территории Корейского полуострова вынуждает армию принимать более решительные меры по защите государства.

«С 9 октября будут проведены работы для полного прерывания автомобильных и железных дорог на территории нашей стороны, соединенных с Республикой Корея, и фортификация оборонительных сооружений» — заявили в Генштабе КНА.

Кроме того, северокорейская армия уведомила американскую о фортификации оборонительных строений на территории южной границы. Это необходимо, чтобы избежать случайного столкновения. Отмечается, что эти оборонительные меры предназначены для сдерживания войны и защиты безопасности республики.

Ранее сообщалось о том, что ураган стал причиной дефицита топлива в США.