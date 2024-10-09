Ураган стал причиной дефицита топлива в США
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В одном из американских штатов жители начали массово скупать топливо. Речь идет о Флориде. Все из-за бушующего урагана «Милтон». Он спровоцировал нехватку бензина почти на 1500 заправках. Об этом сообщил CNN.
«Спрос на бензин резко вырос, поскольку некоторые жители пытаются заправиться перед эвакуацией. Другие, которые планируют остаться на месте, пытаются заполнить баки с бензином, чтобы иметь возможность питать свои генераторы в случае длительного отключения электричества», — пишет CNN.
Отмечается, что всего в штате около семи с половиной тысяч заправок.
Панические настроения жителей пытались сдержать власти региона. По словам губернатора Рона Десантиса, резервы Флориды составляют свыше 100 тыс. галлонов топлива и около 270 тыс. галлонов дизеля. Также на подходе к штату 1,2 млн галлонов обоих видов горючего. Глава штата отметил, что бензовозы сопровождаются патрульными машинами Флориды. Это необходимо для доставки горючего на станции, которые находятся в возможной зоне действия шторма.
Отмечается, что, по данным издания, непогода может нанести серьезный ущерб порту Тампы. Через него проходит большая часть топлива.
Ранее сообщалось, что к Зеленскому обратились с призывом принять решение о переговорах.