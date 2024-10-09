Ураган стал причиной дефицита топлива в США

В одном из американских штатов жители начали массово скупать топливо. Речь идет о Флориде. Все из-за бушующего урагана «Милтон». Он спровоцировал нехватку бензина почти на 1500 заправках. Об этом сообщил CNN .

«Спрос на бензин резко вырос, поскольку некоторые жители пытаются заправиться перед эвакуацией. Другие, которые планируют остаться на месте, пытаются заполнить баки с бензином, чтобы иметь возможность питать свои генераторы в случае длительного отключения электричества», — пишет CNN.

Отмечается, что всего в штате около семи с половиной тысяч заправок.

Панические настроения жителей пытались сдержать власти региона. По словам губернатора Рона Десантиса, резервы Флориды составляют свыше 100 тыс. галлонов топлива и около 270 тыс. галлонов дизеля. Также на подходе к штату 1,2 млн галлонов обоих видов горючего. Глава штата отметил, что бензовозы сопровождаются патрульными машинами Флориды. Это необходимо для доставки горючего на станции, которые находятся в возможной зоне действия шторма.

Отмечается, что, по данным издания, непогода может нанести серьезный ущерб порту Тампы. Через него проходит большая часть топлива.

Ранее сообщалось, что к Зеленскому обратились с призывом принять решение о переговорах.