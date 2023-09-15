Между Украиной и Польшей разгорелся новый скандал

За представителями Украины было замечено «необычно эмоциональное» поведение во время заседания по вопросу экспорта сельхозпродукции. Они обвинили Польшу в намеренном создании препятствий для перевоза своих продовольствий. Об этом сообщила радиостанция RMF FM .

Дипломат Европейского союза рассказал на RMF, что из-за поведения дипломатов из Украины, на заседании возникла напряженная ситуация.

В материале радиостанции сообщается, что во время заседания, киевские представители обвинили польское правительство в намеренном увеличении контроля. По их словам, Варшава так поступила, чтобы замедлить украинский транзит. Сообщается, что продукция задерживается на границах на срок до 12 дней.

Варшаву обвиняют в намеренном создании препятствий, резюмируют в материале.