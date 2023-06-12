Международный суд в Гааге начал расследование подрыва Каховской ГЭС

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, представители МУС на днях уже посетили Херсонскую область после соответствующего обращения к указанной международной судебной инстанции генпрокурора страны Юрия Луценко.

Со слов украинского лидера, все правоохранительные и иные правовые институты Украины якобы «максимально вовлечены в процесс расследования подрыва Каховской ГЭС».

«На днях Херсонщину посетили представители МУС. В первый же день после катастрофы генеральный прокурор направил в МУС соответствующее обращение по расследованию этой катастрофы. И работа уже началась», — написал Зеленский в соцсетях.

В то же время, какой-либо официальной информации в прессу о начале расследования подрыва ГЭС в Новой Каховке от самого МУС не поступало.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин будет в ежедневном режиме внимательно следить за расследованием уголовного дела о разрушении Каховской ГЭС.

В свою очередь, как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, подрывом Каховской ГЭС Киев в очередной раз пытался лишить Крым водоснабжения. Пресс-секретарь президента РФ также связал этот очередной украинский теракт с неудавшимся контрнаступлением ВСУ.