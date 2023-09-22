МИД Армении призвал ООН отправить миссию в Карабах

Он призвал Совбез ООН продемонстрировать авторитет и предпринять действия. Армянский министр призвал организацию выразить осуждение по отношению к возобновлению боевых действий и нанесению ударов по гражданским поселениям, а также инфраструктуре Карабаха

По его словам, Совбезу также необходимо потребовать полноценного выполнения обязательств по гуманитарному праву. Под этим Мирзоян подразумевает защиту местных жителей и направление миссии с сотрудниками из разных агентств, которые проведут экспертизу на месте. Армянский министр выразил надежду, что миссия оценит ситуацию с правами человека и безопасностью.

Мирзоян призвал создать возможности для формирования уполномоченных ООН миротворческих сил для поддержания стабильности в регионе.