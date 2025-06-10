МИД Азербайджана потребовал от Мединского не вмешиваться в вопросы вне своей компетенции

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики выразило обеспокоенность по поводу того, что помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский предоставляет недостоверную информацию о конфликте в Нагорном Карабахе. В связи с этим МИД Азербайджана обратился к российскому чиновнику с просьбой не вмешиваться в вопросы, которые не входят в его компетенцию. Сообщение было опубликовано на сайте ведомства.

В МИД подчеркнули, что сравнение конфликта между Россией и Украиной с ситуацией в Карабахе, предложенное Мединским, не соответствует действительности. Министерство напомнило, что Карабах является территорией Азербайджана, и Россия признает это.

«Рекомендуем господину Мединскому не наносить ущерб межгосударственным отношениям, высказывая ошибочные утверждения по вопросам, не относящимся к его компетенции», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Министерство иностранных дел акцентировало внимание на том, что Азербайджан не посягал на территориальную целостность других государств и не развязывал агрессивных войн. В 2020 и 2023 годах Азербайджан провел антитеррористические операции на своих суверенных территориях, которые признаны международным правом.

Ранее Мединский предупредил о ядерной войне, которая случится при попытке Украины и НАТО отвоевать регионы РФ, сравнив ситуацию с Карабахом.