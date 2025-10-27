МИД Белоруссии ответил Литве на обвинения с метеозондами

МИД Белоруссии назвал провокацией обвинения Литвы в связи с ситуацией вокруг метеозондов. Глава внешнеполитического ведомства Максим Рыженков заявил, что таким образом ищут повод для оправдания враждебных действий. Об этом пишет РИА Новости.

Белоруссия жестко отреагировала на обвинения литовской стороны, назвав историю с метеозондами откровенной провокацией. По словам главы белорусского МИД Максима Рыженкова, подобная риторика нужна определенным силам для оправдания антибелорусских и антироссийских действий, которые в конечном счете бьют и по гражданам самих стран-обвинителей.

Рыженков также указал на возможные скрытые цели этой кампании. Он предположил, что провокация может быть использована для введения дальнейших ограничений, вплоть до полного прекращения транзита в Калининградскую область России через территорию Литвы. Еще одним вероятным следствием министр назвал новые запреты на пролет самолетов над странами Балтии, что еще больше изолирует регион.

