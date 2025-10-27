Апелляционный суд Болоньи постановил выдать Германии гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого считают причастным к подрыву газопроводов «Северный поток». Об этом пишет РИА Новости.

Апелляционный суд итальянской Болоньи признал законным требование Германии о выдаче украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого в участии в диверсии против газопровода «Северный поток». Судебное заседание длилось несколько часов и завершилось решением об экстрадиции во исполнение европейского ордера на арест.

По данным следствия, Кузнецов, ранее служивший в вооруженных силах Украины, мог входить в состав экипажа яхты «Андромеда». Это судно, по версии немецких следователей, использовалось для транспортировки оборудования и взрывчатки, применённых при подрыве подводной инфраструктуры.

Сам обвиняемый категорически отвергает причастность к операции и утверждает, что в день подрыва находился за пределами акватории Балтийского моря. Его адвокат уже объявил о намерении подать кассационную жалобу, заявив о процессуальных нарушениях итальянских властей.

Ранее украинский командир выложил секретные карты положения ВСУ на фронте в открытый доступ.