МИД Белоруссии предупредил о рисках начала боевых действий на украинской границе

В последние дни ситуация на границе Беларуси остается довольно сложной, провокации со стороны Украины не прекращаются. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в интервью «Известиям».

Глава ведомства напомнил, что подобные действия со стороны Украины уже имели место быть. Рыженков охарактеризовал ситуацию на границе как «довольно напряженную».

«На самом деле, не ослабевают провокации с украинской стороны в отношении нашей границы… Чем больше людей, бряцающих оружием на границе по ту сторону, тем выше вероятность эскалации. Потому что кто его знает, какому там солдату что придет в голову», — подчеркнул глава белорусского МИД.

Также он отметил, что в последнее время наблюдается значительное усиление военной активности вблизи границ Беларуси со стороны соседних государств — Польши и стран Балтии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил Польше на территориальные претензии. Он заявил, что не отдаст соседям ни единого метра белорусских земель.