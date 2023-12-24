Британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон заявил, что Великобритания рассчитывает в предстоящем году, по меньшей мере, сохранить тот же уровень поддержки, оказываемой Украине. Слова главы британского ведомства передает издание ТАСС .

Кэмерон заявил, что в перспективе, государство может нарастить эту помощь и сделать ее больше. Он подчеркнул, что сейчас этот вопрос изучается. Министр объяснил, что проводится анализ, какие части расходов королевства можно перевести в долгосрочную перспективу.

Ранее предшественник Кэмерона Бен Уоллес заявлял, что призывал британское правительство сменить схему утилизации автомобилей по программе «зон максимально низкого загрязнения», чтобы впоследствии, передать их Киеву.