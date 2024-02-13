МИД Чехии предложил бессрочно запретить выдачу виз россиянам и белорусам

Чешский МИД предложил правительству продлить запрет на выдачу виз россиянам и белорусам на неограниченный период. Соответствующее заявление сделали журналисты из информагентства ЧТК.

Уточняется, что предложение было сделано на фоне продолжающегося конфликта РФ с Украиной. Известно, что запретить выдачу виз для граждан РФ и РБ предлагается кроме гуманитарных случаев.

Заявления на чешский ВНЖ от граждан РФ и РБ считаются неприемлемыми по закону. Это делает их неподлежащими к рассмотрению.

В информагентстве отметили, что россиян и белорусов, уже получивших ВНЖ ранее данное изменение не касается, так же как и заявлений на краткосрочные визы, если заявитель является членом семьи гражданина Чехии или ЕС, отметили журналисты. Они подчеркнули, что положение не затронет заявления о выдаче визы, если пребывание заявителя совпадает с интересами государства и данный интерес был подтвержден местным МИД.