МИД Франции призвал Евросоюз расширяться из-за влияния РФ

Государственный секретарь по делам Европы при Министерстве иностранных дел Франции Лоранс Бун призвал ЕС к расширению. В интервью изданию Pоlitico , политик сообщила, что такие меры позволят уберечь Европу от влияния со стороны России.

«[ЕС следует] помогать этим странам (Украине и балканским странам – ред.) в максимально возможной степени бороться со стратегией (российского) влияния, уважая при этом их суверенитет», – сказала Бун.

По словам госсекретаря по делам Европы при МИДе Франции, Брюсселю необходимо обратить внимание на стремление РФ ослабить Европейский союз. По мнению Бун, Москва специально проводит определенные мероприятия против стран, которые намерены стать членом ЕС. Она добавила, что претенденты в члены Евросоюза должны четко выполнять критерии, чтобы войти в блок.

На данный момент стать членами ЕС намерены Северная Македония, Албания, Сербия, Турция, Черногория, Босния и Герцеговина, Молдавия и Грузия. Последним государством, подавшим заявку на вступление в Европейский союз, стала Украина. Ее президент Владимир Зеленский подписал соответствующий документ 28 февраля 2022 года.