МИД Франции заявил о возможном взятии в плен французских граждан

Министерство иностранных дел Франции сообщило, что французские граждане могли попасть в плен к боевикам ХАМАС. Среди них может оказаться 12-летний ребенок.

Такое заявления ведомство сделало 10 октября на фоне эскалации конфликта между Палестиной и Израилем. Также в Париже заявили, что на данный момент 14 граждан Франции считаются пропавшими без вести.

«У нас... нет известий о 14 (гражданах Франции), чье положение считается очень тревожным», – следует из заявления французского МИДа.

Накануне телеканал BFMTV сообщил, что семь французов пропали после атаки боевиков ХАМАС на Израиль.

Обострение конфликта началось 7 октября. Рано утром в этот день с территории сектора Газа, которым руководит палестинское исламистское движение ХАМАС, в сторону Израиля полетело от 2500 до 5000 ракет.

Кроме того, боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, ликвидировав на границе израильских военных. Они напали на участников музыкального фестиваля, который проходил недалеко от границы с сектором Газа в пустыне. В результате атаки погибло не менее 260 человек. Десятки женщин были взяты в плен и увезены на территорию сектора Газа.

Ранее посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что известно об одном погибшем россиянине в результате обострения конфликта. По данным СМИ, в плену у боевиков ХАМАС находятся лица с гражданством России.