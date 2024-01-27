Германия признала всю ответственность за блокаду Ленинграда

Вся историческая ответственность за преступления немецко-фашистских войск, совершенных ими во время блокады Ленинграда во Второй мировой войне целиком и полностью лежит на современной Германии, заявили в МИД ФРГ.

В заявлении германского внешнеполитического ведомства подчеркивается, что память о блокаде Ленинграда не должна быть забыта, должна передаваться из поколение в поколение.

«Германия выступает за то, чтобы сохранить память об ужасах военных преступлений, совершенных во Второй мировой войне, и признает свою историческую ответственность за преступления, совершенные немецким вермахтом в Ленинграде», – говорится в заявлении министерства на сайте МИД.

В МИД ФРГ отметили, что в качестве жеста примирения и памяти федеральное германское правительство поддерживает финансово модернизацию одной из больниц в Санкт-Петербурге, в которой даже сейчас проходят лечение многие блокадники.