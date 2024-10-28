МИД Германии назвал фейком сообщения СМИ о том, что Бербок не встретили в КНР

Появившаяся в СМИ в понедельник, 28 октября, информация о том, что главу МИД Германии Анналену Бербок во время ее поездки в Китай или Индию с официальным визитом никто не встретил в аэропорту, является недостоверной. На это в ходе прошедшего брифинга указал заявил представитель немецкого внешнеполитического ведомства Себастиан Фишер.

Ранее ряд средств массовой информации и паблики в интернете опубликовали видео, на котором Бербок спускается с трапа самолета и сиротливо озирается внизу, видя, что из встречающих ее присутствуют только репортеры. Отмечалось, что все произошло якобы в Китае или Индии.

Как пояснил Фишер, опубликованное видео было снято в Малайзии в январе нынешнего года. И причиной отсутствия у трапа официальных лиц стала техническая проблема при посадке самолета.

«Из-за недоразумения самолет припарковался не там, где должен был, из-за этой ошибки встречающие немецкого министра представители властей Малайзии расположились чуть далее», — сказал Фишер (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что в результате произошедшего Бербок, для того чтобы ее встретили, пришлось пройти какое-то расстояние. По понятным причинам данный инцидент тогда не стали предавать огласке, отметил Фишер.

К слову, Китай Бербок посетила в апреле нынешнего года. А в Индии министр побывала в середине октября.