МИД Грузии считает, что отношения с Украиной «крайне обострились» из-за ситуации с грузинским послом

В Министерстве иностранных дел Грузии прокомментировали рекомендацию президента Украины Владимира Зеленского выслать грузинского посла из страны в Тбилиси. Заявление ведомства опубликовано на официальном сайте.

Во вторник, 4 июля, посол Георгий Закарашвили во время встречи в МИДе Украины заявил о «неприемлемом отношении» к экс-грузинскому президенту Михаилу Саакашвили.

Накануне он принял участие в онлайн-формате в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 года. На нем Саакашвили продемонстрировал свое исхудавшее тело в тюрьме и обратился к грузинским властям с требованием извиниться перед ним за то, что он сейчас находится в таком состоянии.

После этого ситуацию прокомментировал Зеленский. Он поручил украинскому МИДу вызвать посла Грузии и выразить протест в связи с ситуацией с Саакашвили, а также полететь в Тбилиси в течение 48 часов для консультаций с властями.

«Министерство иностранных дел Грузии выражает глубокую обеспокоенность решением властей Украины... Этот шаг представляет собой крайнюю форму обострения дипломатических отношений, и очень жаль, что официальный Киев идет на этот шаг против дружественного государства и народа», – говорится в сообщении грузинского МИДа.

В ведомстве также отметили, что решение украинских властей существенно вредит стратегическим отношениям между двумя государствами и является прямым вмешательством во внутренние дела Грузии.

1 октября 2021 года экс-президента Грузии Саакашвили был задержан после того, как незаконно прибыл в Грузию после восьмилетнего отсутствия. Саакашвили отправили в тюрьму на шесть лет. Он обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями по делу убийстве сотрудника грузинского банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году.