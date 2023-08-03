МИД Индии заявил, что страна не выступает против расширения БРИКС

Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявил, что страна не выступает против расширения БРИКС. Он отметил на еженедельном брифинге, что информация о том, что индийские власти не хотят видеть новых членов в альянсе, является недостоверной. Слова Багчи приводят РИА Новости .

Ранее о том, что Индия противится вхождению новых государств в БРИКС, сообщило агентство Bloomberg.

«Члены БРИКС проводят внутреннее обсуждение руководящих принципов, стандартов, критериев и процедур для процесса расширения БРИКС на основе всесторонних консультаций и консенсуса. Как отметил наш министр иностранных дел, мы подходим к этому непредвзято и с позитивным настроем. Мы видели некоторые необоснованные домыслы, и вы также упомянули некоторые из них о том, что у Индии есть оговорки против расширения. Это просто неправда», – сказал Багчи.

В публикации Bloomberg отмечалось, что Индия выступает против расширения БРИКС из-за опасений, связанных с возможным укреплением позиций Китая. Издание сообщило, что на фоне расширения альянса, КНР получит возможность использовать блок в своих личных целях.

Ранее СМИ сообщили, что премьер-министр Индии Нарендра Моди может принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в ЮАР в августе в онлайн-формате. Отмечалось, что такое решение правительство может принять на фоне неучастия в мероприятии президента РФ Владимира Путина. Российский лидер накануне заявил, что выступит перед членами альянса по видеоконференции, а вместо него в ЮАР прибудет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

2 августа агентство Reuters сообщило, что против интеграции в БРИКС других стран выступает Бразилия. Источник издания отметил, что государства могут стать партнерами альянсами, но говорить о полноправном членстве в блоке пока рано.

Союз БРИКС, в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, был образован в 2006 году.