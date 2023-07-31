МИД Ирана поддержал мирную инициативу Саудовской Аравии по Украине

Министерство иностранных дел Ирана выражает поддержку Саудовской Аравии в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщил официальный представитель ведомства, Насер Канани Чафи. Его слова приводит агентство Fars .

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что Саудовская Аравия стала инициатором мирных переговоров по конфликту на Украине. В заседании, которое планируют провести 5-6 августа в Джидде, примут участие украинская сторона и представители западных государств. Всего на встрече будут присутствовать представители 30 стран. Примечательно, что Россию в этот список не включили.

«Мы приветствуем любые действия и инициативы, которые позволят достичь политического урегулирования украинского кризиса», – сказал Чафи.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, выступая на экономическом форуме «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге, о том, что Москва готова к мирным переговорам, но этому препятствует сама Украина. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский сам на законодательном уровне внес запрет на любые контакты с РФ.

Ранее свои инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине предлагали страны Африки и КНР. Кроме того, Ватикан также принимает участие в налаживание контактов между конфликтующими сторонами.