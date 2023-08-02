МИД Италии исключил военное вмешательство в дела Нигера

Министр иностранных дел Италии и вице-премьер страны Антонио Таяни исключил военное вмешательство в ситуацию в Нигере. По мнению главы итальянского МИДа, такие шаги могут расценивать как попытка колонизации. Об этом Таяни сказал в эфире телеканала Rainews24 .

«Я считаю, что мы должны настаивать на восстановлении демократии в Нигере, но любую военную инициативу Запада следует исключить, потому что это будет рассматриваться как новая колонизация», – сказал Таяни.

Он добавил, что со странами африканского континента необходимо сотрудничать в сфере добычи полезных ископаемых и воспринимать их как экономических партнеров.

Ранее издания Reuters и «Франс Пресс» сообщили о снятии ограничений на воздушное сообщение Нигера с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом. Военные, совершившие переворот в стране, объявили о закрытии границ после свержения президента Мохамеда Базума. В эфире национального телевидения мятежники заявил о введении в государстве комендантского часа, приостановке деятельности политической партии и конституции.

Военный мятеж в Нигере начался после того, как служащие в президентской национальной гвардии узнали о планах Базума отправить в отставку командующего Омара Тчиани. Банзума заблокировали в президентском дворце и вынудили уйти в отставку. Он занимал должность главы государства с 2021 года.

Ранее Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что США не планирует эвакуировать своих граждан из Нигера. Он отметил, что Вашингтон следит за ситуацией в африканском государстве.