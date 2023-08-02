Военные Нигера открыли границы страны с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом после государственного переворота, сообщил телеканал Al Jazeera .

Это же подтвердило агентство «Франс Пресс» со ссылкой на одного из представителей властей в Ниамее, который пожелал остаться анонимным.

«Сухопутные и воздушные границы с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом вновь открыты с сегодняшнего дня», – сказал представитель.

25 июля в Нигере произошел военный мятеж. Президентская национальная гвардия заблокировала главу государства Мохамеда Базума в президентском дворце и отказывалась выпускать его. Одна из возможных причин – планировавшаяся отставка командующего гвардией президента генерала Омара Тчиани, с которой были не согласны бойцы гвардии.

26 июля мятежники выступили по национальному телевидению с объявлением о свержении Базума, а также о закрытии границ с рядом государств, введении комендантского часа, приостановке действия конституции и запрете деятельности политических партий.

По информации СМИ, Базума был тесно связан с Францией и являлся одним из союзников страны. На фоне военного переворота в Нигере сотни граждан вышли на акции протеста против французского вмешательства в дела государства.

Базума стал президентом в результате выборов в 2021 году. С момента провозглашения независимости в 1960 году, военный переворот в Нигере стал пятым и первым с 2010 года.

Мятеж в Нигере осудили представители Африканского союза, Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), ООН, Алжиром, Евросоюзом, Францией.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию в Нигере, заявил, что она является «антиконституционной затеей». Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, чьи бойцы работают на территории африканских государств, назвал военный мятеж в Нигере частью борьбы с «колонизаторами».