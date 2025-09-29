МИД Италии опроверг заявления Зеленского о российских дронах

Глава МИД Италии Антонио Таяни опроверг заявления Владимира Зеленского о якобы угрозе появления российских беспилотников в Европе, подчеркнув, что подобные слова не имеют оснований и лишь нагнетают обстановку. Дипломат заверил граждан Италии, что никаких рисков для страны нет. Его слова приводит РИА Новости .

По словам Таяни, после высказываний украинского лидера ему пришлось обсудить ситуацию с министром обороны Гвидо Кросетто, чтобы развеять тревогу у населения. Министр отметил, что Рим призывает Киев воздерживаться от бездоказательных обвинений, если рассчитывает на дальнейшую поддержку.

Ранее Нидерланды, Литва и Норвегия сообщали о неопознанных объектах в своем воздушном пространстве, однако подробностей предоставлено не было. В Амстердаме позднее допустили, что речь могла идти о воздушном шаре. Глава российского МИД Сергей Лавров также заявил, что Москва не направляет ракеты или беспилотники в сторону стран Европы и НАТО.

До этого сообщалось, что Дания не нашла доказательств причастности России к инцидентам с дронами.