Дания не нашла доказательств причастности России к инцидентам с дронами

Инциденты с беспилотниками в Дании, которые произошли 23 и 25 сентября, не связаны с Россией. Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен.

По его словам, на данный момент у Копенгагена нет никаких доказательств, связывающих эти происшествия с Москвой. Он подчеркнул, что беспилотники запускались профессионалами, и подобные действия можно квалифицировать как гибридное нападение.

«Я понимаю обеспокоенность датчан, но на сегодняшний день мы не можем предложить решение, которое устранило бы угрозу от дронов», — отметил Поульсен.

Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Стороны договорились о совместной работе по обеспечению защиты критически важной инфраструктуры государства.

Дипломатическое представительство РФ в Дании полностью отвергло любые предположения о своей причастности к инцидентам. В посольстве ситуацию охарактеризовали как срежиссированную провокацию, направленную на обострение отношений между странами.

