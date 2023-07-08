МИД Италии Таяни высказался о переговорах по Украине

Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Рим в данный момент ведет работу по благоприятных условий для построения дальнейшего диалога по Украине. Слова Таяни передает агентство ANSA .

Таяни заявил, что Рим пока не видит возможностей для ведения переговоров по Украине. В то же время он подметил, что Италия поддерживает «формулу мира» авторства Зеленского.

Он также уточнил, что Рим «не воюет с народом» России. Таяни отметил, что до начала конфликта, его страна и РФ были партнерами по экономике. Дипломат заявил, что в Италии любят русскую культуру, но выступают «против руководства РФ» и его решения о начале спецоперации.

Таяни отметил, что боевые действия на территории Украины продолжают иметь «драматические последствия» и влиять на глобальную безопасность. Особенно в областях энергетики и продовольствия, заключил Таяни.