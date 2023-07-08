МИД Италии Таяни высказался о переговорах по Украине
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Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Рим в данный момент ведет работу по благоприятных условий для построения дальнейшего диалога по Украине. Слова Таяни передает агентство ANSA.
Таяни заявил, что Рим пока не видит возможностей для ведения переговоров по Украине. В то же время он подметил, что Италия поддерживает «формулу мира» авторства Зеленского.
Он также уточнил, что Рим «не воюет с народом» России. Таяни отметил, что до начала конфликта, его страна и РФ были партнерами по экономике. Дипломат заявил, что в Италии любят русскую культуру, но выступают «против руководства РФ» и его решения о начале спецоперации.
Таяни отметил, что боевые действия на территории Украины продолжают иметь «драматические последствия» и влиять на глобальную безопасность. Особенно в областях энергетики и продовольствия, заключил Таяни.