МИД Израиля обратился к евреям за границей

Израильское Министерство иностранных дел записало обращение для евреев и граждан Израиля, находящихся в данный момент за границей. Обращение с предостережением для них было опубликовано на официальном интернет-ресурсе израильского ведомства.

В МИД попросили израильтян быть более бдительными на фоне призывов палестинского движения ХАМАС устраивать нападения на евреев 13 октября. Во внешнеполитическом ведомстве предположили, что подобные акции могут пройти во многих государствах и могут привести к насильственным актам.

Израильские власти предупредили граждан и предостерегли держаться как можно дальше от подобных демонстраций, а также информировать местные правоохранительные органы о проведении таких акций.