МИД Израиля воздержался от комментариев по инциденту с эсэсовцем в Канаде

Министерство иностранных дел Израиля не стало комментировать инцидент с выступлением эсэсовца Ярослав Гунько на заседании парламента Канады, сообщили РИА Новости .

«Комментариев пока нет», – заявил представитель израильского МИДа.

22 сентября по случаю приезда президента Украины в Канаду в парламент был приглашен 98-летний член СС «Галичина» Гунько. Ему аплодировали все собравшиеся в зале, в том числе Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Инициатором приглашения эсэсовца стал спикер Палаты общин Энтони Рота. Когда общественность осудила случившееся, Рота заявил, что не знал о прошлом приглашенного «гостя». Он должен был выступить с поддержкой Зеленского как «борец с русскими».

26 сентября Канада официально извинилась за этот инцидент. Премьер Трюдо всю ответственность возложил на спикера Рота, который вскоре ушел в отставку.

СС «Галичина» была сформирована украинскими коллаборационистами. Отряд работал в интересах нацисткой Германии и совершал зверства в отношении мирного населения, в том числе евреев, словаком и поляков.

Выступление престарелого эсэсовца в парламенте Канады осудили в России, Белоруссии, Польше, Германии.