В закавказской республике сегодня, 8 августа, вспоминают жертв трагедии, разыгравшейся ровно 15 лет назад в августе 2008 года, когда тогдашняя Грузия под руководством президента Михаила Саакашвили вероломно напала ночью на Цхинвал и прилегающие в нему осетинские селения.

Как заявил глава МИД Южной Осетии Ахсар Джиоев, последовавшее за грузинской экспансией решение властей России защитить республику и ее народ от войск Грузии было правильным и своевременным.

«Единственно верное решение руководства Российской Федерации — принуждение агрессора к миру и признание независимости Республики Южная Осетия — стали залогом её стабильного развития», — цитирует РИА Новости Джиоева.

Министр подчеркнул, что Россия всегда являлась и является для Южной Осетии гарантом мира и безопасности ее населения и государственности.