МИД Канады призвал спикера палаты общин Рота уйти в отставку из-за эсэсовца

Министерство иностранных дел Канады официально прокомментировало инцидент с эсэсовцем, выступившим на заседании парламента 22 сентября.

Глава ведомства Мелани Жоли заявила, что инициатор приглашения члена СС «Галичина» Ярослава Гунько на заседание – спикер палаты общин Энтони Рота, обязан уйти в отставку.

«То, что случилось в пятницу, совершенно неприемлемо. Это позор для палаты, для канадцев. Я считаю, что спикер должен прислушаться к членам палаты и уйти в отставку», – сказал Жоли журналистам.

Нацистского преступника пригласили выступить на заседании парламента Канады в день, когда в страну приехал президент Украины Владимир Зеленский. Гунько чествовал аплодисментами в том числе премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Позже, когда СМИ и общественность взбудоражил инцидент с эсэсовцем в парламенте, пригласивший его Рота сообщил, что не знал о его прошлом.

Трюдо позже принес извинения за приглашение Гунько на заседание и обвинил в случившемся спикера Рота. Зеленский никак не прокомментировал инцидент.

Эсэсовец Гунько был приглашен на заседание в качестве «борца с русскими». Он состоял в тактическом соединении войск СС нацистской Германии, в котором участвовали украинские добровольцы-коллаборационисты. Эсэсовцы боролись против Красной Армии, совершали зверства в отношении мирных жителей, в также издевались над поляками, словаками и евреями.

Ранее инцидент прокомментировали в министерствах иностранных дел России, Белоруссии и Польши. Представители ведомств выразили недовольство случившимся и потребовали от Канады извинений.