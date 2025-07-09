В Киргизии за чрезмерную экспрессию закрыли телеканал сторонников Атамбаева

Октябрьский районный суд Бишкека поставил точку в истории независимого телеканала «Апрель», созданного сторонниками экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом пишет «Интерфакс».

Формальная причина ликвидации — «деструктивная деятельность», но реальные мотивы выглядят куда интереснее. Согласно иску Генпрокуратуры, канал подрывал авторитет власти с помощью сарказма, насмешек и даже слишком экспрессивной мимики ведущих.

В своем телеграм-канале редакция опубликовала выдержки из обвинения.

«Негативное наслоение отрицательной информации сопровождающейся сарказмом, насмешками, видео коллажем, экспрессивной речью и мимикой ведущих телеканала… ведет к восприятию действующей власти Кыргызской Республики в невыгодном свете», — указывал надзор в исковом заявлении.

При этом, как заявил адвокат канала Акмат Алагушев, прокурор так и не смог назвать конкретные статьи закона, которые нарушило СМИ.

«Апрель» создали в 2018 году сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева, которого месяц назад заочно приговорили к 11,5 годам тюрьмы. Суд также конфисковал его имущество, обвинив в коррупции и организации беспорядков.

Ранее сообщалось, что переводчицу на встрече с Зеленским заподозрили в шпионаже и выгнали с мерпориятия.