МИД Катара сообщил о финальном этапе переговоров между Израилем и ХАМАС

Представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что переговоры между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС вышли на финишную прямую. Он заявил, что детали договоренностей станут известны позже. Его слова приводят РИА Новости.

«Переговоры <...> вышли на финишную прямую, но не можем предоставить какие-либо подробности до достижения окончательной договоренности», – сообщил аль-Ансари.

ХАМАС контролирует палестинский анклав сектор Газа, граничащий с Израилем. 7 октября боевики группировки выпустили по израильским городам порядка пяти тысяч крылатых ракет и вторглись в южную часть государства, объявив таким образом операцию по «освобождению оккупированных Израилем территорий».

В ответ на это Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о намерении провести наземную операцию в секторе Газа. Официально израильские военные начали ее 27 октября. Они штурмуют объекты, которые, по утверждению ЦАХАЛ, принадлежат хамасовцам.

У ХАМАС находятся заложники, которых боевики взяли 7 октября. Израиль в том числе вел переговоры по освобождению пленных.