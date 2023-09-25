МИД Казахстана назвал информацию о планах республики выйти из ОДКБ недостоверной

Официальный представитель Министерства обороны Казахстана Айбек Смадияров прокомментировал распространяемую в СМИ и соцсетях информацию о планах республики выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Информацию об этом Смадияров опроверг на пресс-конференции МИД в Астане, которая прошла в понедельник, 25 сентября.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Казахстан и Армения планируют выйти из ОДКБ. По их данным, страны ведут соответствующие консультации по линии правительства.

«Информация распространяется, что якобы Казахстан и Армения ведут переговоры (о выходе из ОДКБ – ред.). Это, скорее всего, не соответствует действительности. Буквально несколько дней назад министры иностранных дел стран-членов ОДКБ провели совещание и там были обсуждены дальнейшие пути развития организации», – сказал Смадияров.

Недостоверная информация о выходе Казахстана из ОДКБ регулярно появляется преимущественно в украинской прессе. Ее также опровергали официальные лица республики.

В январе 2022 года в Казахстане прошла операция ОДКБ. О ее проведении попросил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с массовыми акциями протеста в Алма-Ате, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.

В состав ОДКБ входят шесть государств – Россия, Казахстан, Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан. Договор о создании ОДКБ был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте. К главным целям Договора относятся укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета стран, которые входят в этот союз.

Ранее Минобороны России сообщило об обстреле автомобиля с российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, где накануне обострился конфликт между Ереваном и Баку. В результате обстрела погибли пять российские военных.