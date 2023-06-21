МИД Китая назвал слова Байдена о Си Цзиньпине провокацией

Выступая в Калифорнии на мероприятии по сбору средств, Байден неосторожно назвал китайского лидера «диктатором». Примечательно, что это произошло сразу после визита в Пекин госсекретаря США Энтони Блинкена, что можно было счесть шагом к нормализации отношений.

Представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что слова президента США крайне безответственны, нарушают дипломатический этикет и являются открытой провокацией.

80-летний Байден регулярно попадает в комические ситуации, путает даты и страны. Но если ранее к его оговоркам относились снисходительно, то слова о председателе СИ могут дорого стоить США.