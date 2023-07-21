МИД Китая сообщил о повреждении генконсульства во время удара по Одессе

Представитель МИД КНР заявил , что генконсульство страны в Одессе пострадало от взрыва, произошедшего поблизости. Взрывная волна от удара выбила окна и повредила стены в консульстве. Причину взрыва представитель МИД не уточнил.

На вопрос журналиста о том, являлось ли это последствием удара ВС РФ по Одессе 20 июля, и обратился ли Китай к РФ по данному вопросу, представитель ответил, что никто из сотрудников не пострадал. По его словам, дипломаты к тому времени уже покинули здание. Представитель указал, что Пекин следит за происходящим и держит контакт с заинтересованными сторонами. Он заключил: китайское правительство примет все меры, чтобы обезопасить учреждения и граждан Китая.

Недавно глава Одесской военной администрации Олег Кипер опубликовал в своих соцсетях фотографии консульства. Судя по фотографиям, в здании было выбито несколько окон.

20 июля стало известно, что в области были повреждены логистические объекты и административное здание.