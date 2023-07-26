МИД Китая удалил со своего сайта все посты с упоминанием снятого министра Цинь Гана

На сайте МИД Китая удалены все посты с упоминанием бывшего министра Цинь Гана, вчера отправленного в отставку.

Официальный представитель министерства Мао Нин пояснила, что это сделано в соответствии с регламентом администрирования.

При этом причины отставки Цинь Гана в Китае по-прежнему не комментируют, оставляя простор для догадок и домыслов, диапазон которых весьма широк.

Вчера 57-летний Цинь Ган был отправлен в отставку, пробыв главой ведомства чуть более полугода. Пост министра иностранных дел занял 69-летний Ван И, бывший главой МИД Китая с 2013 по 2022 год. После назначения Цинь Гана он занял должность заведующего канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам и был куратором всей внешней политики Китая. Теперь Ван И будет совмещать два поста.