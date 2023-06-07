МИД КНР увидел в подрыве Каховской ГЭС грядущую ядерную катастрофу

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на экстренно созванном Россией заседании Совбеза ООН озвучил точку зрения официального Пекина на произошедшее 6 июня на Каховской ГЭС.

Как подчеркнул Цзюнь, произошедшее прямо указывает, что не только Россия и Украина, а весь мир стоят сейчас на пороге ядерной катастрофы. По его словам, разрушение дамбы Каховской ГЭС является прямой угрозой безопасности работы соседней Запорожской АЭС.

«Вода в водохранилище продолжает убывать и в будущем может сложиться ситуация, когда продолжать прокачивать воду для АЭС будет невозможно. Китай вновь указывает на то, что в случае ядерной катастрофы никто не сможет быть в безопасности», — сказал Чжан Цзюнь, его цитирует RT.

Китайский дипломат во время своего выступления на Совбезе ООН призвал не забывать, что Каховское водохранилище, помимо прочего, качает воду для охлаждения Запорожской АЭС. Чжан Цзюнь призвал Киев со своими западными кураторами отказаться от дальнейшей эскалации конфликта.

Утром 6 июня украинские боевики в очередной раз обстреляли Каховскую ГЭС в Херсонской области, находящуюся под контролем российских военных. Обстрел, предположительно, ВСУ вели из РСЗО "Ольха".Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.