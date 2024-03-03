МИД Мексики опроверг информацию о намерении страны вступить в БРИКС

Мексиканский МИД опроверг информацию о намерении государства вступить в блок стран БРИКС. Данные сообщения, появившиеся в СМИ являются недостоверными, но Мехико с интересом следит за тем, как объединение развивается, заявили представители ведомства в официальных социальных сетях.

Дипломаты отметили, что информация о вступлении Мексики в БРИКС в 2024 году стала циркулировать в СМИ в последнее время. Представители МИД опровергли эти данные, уточнив, что страна никогда не оставляла заявку на вступление в блок, но государство не без интереса наблюдает за тем, как группа и ее страны-члены развиваются.

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявлял, что государство не планирует становиться частью БРИКС, но приветствует участие в нем других стран по экономическим и геополитическим причинам.