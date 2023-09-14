МИД назвал условия возвращения России к зерновой сделке

Как отметил замглавы ведомства в эфире телеканала «Россия 24», Москва вернется к исполнению соглашения тогда, когда ее сельскохозяйственная продукция попадет на мировые рынки.

«Возобновление инициативы возможно, как только будут выполнены те условия и получена реальная отдача от усилий по беспрепятственному доступу сельскохозяйственной продукции и удобрений из России на мировые рынки», — сказал Вершинин.

Он также отметил, что речь о возобновлении черноморской инициативы может зайти тогда, когда Россельхозбанк подключат к системе SWIFT.

Россия официально объявила о выходе из зерновой сделки 18 июля. Президент России Владимир Путин ни раз заявлял, что условия для российской стороны в этом соглашении являются невыгодными.

Черноморская инициатива была заключена 22 июля 2022 года между Москвой, Киевом, Анкарой и ООН. Ее главная цель — беспрепятственная доставка украинского зерна бедным странам через Черное мое. Для этого РФ разблокировала черноморские коридоры.

После выхода из соглашения РФ вернулась к прежним позициям в черноморском бассейне.