МИД ПМР опроверг заявления о бегстве молдавского оппозиционера в Приднестровье

В МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики выступили с заявлением касаемо бегства молдавского оппозиционера Александра Нестеровского. Об этом пишет Lenta.ru в понедельник.

Как говорится в официальном заявлении, правоохранительные органы ПМР не располагают данными о том, где находится Александр Нестеровский. Ранее об этом заявлял директор Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяце, а российский посол в республике Олег Озеров назвал эти утвеждения безосновательными и голословными.

Также ранее посол РФ в Молдавии Озеров уже призывал власти республики укреплять отношения с Россией, а не ухудшать их. Такое заявление было сделано на фоне объявления персонами нон грата трех российских дипломатов.